10:41 (мск), источник: Ведомости
Украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске
Беспилотник ударил по административному зданию в Курске, незначительные повреждения получила крыша, сообщил губернатор Роман Старовойт.
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«В Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе. Незначительно пострадала крыша. Сотрудники оперативных служб выехали на место», — написал он в своем Telegram-канале.
Курская область регулярно подвергается обстрелам ВСУ. Так, 22 сентября Старовойт сообщал о работе системы ПВО в Глушковском районе, тогда в результате падения обломков в деревне Шагарово были повреждены крыша одного частного дома и автомобиль. 18 сентября в ходе обстрела поселка Теткино пострадала женщина. Утром 1 сентября ВСУ атаковали город Курчатов в Курской области двумя беспилотниками, пострадали жилой дом и административное здание.
В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Тот же режим действует в Белгородской, Ростовской, Брянской областях, а также в Севастополе и Крыму.