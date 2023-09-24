ВСУ с беспилотника подорвали автомобиль в Белгородской области

Атаке украинских военных 25 сентября подвергся поселок Новый Волоконовского района. По данным Гладкова, дрон сбросил взрывное устройство на проезжающий автомобиль. В результате пострадал водитель «Камаза», он самостоятельно обратился в центральную районную больницу с легкой контузией и осколочными ранениями.
«Вся необходимая медицинская помощь мужчине была оказана, сейчас он отпущен домой на амбулаторное лечение», — написал глава региона.
Днем ранее в результате обстрела Шебекино повреждения получил цех на промышленном предприятии, никто не пострадал, сообщал Гладков. До этого губернатор рассказал об обстреле ВСУ села Теребрено Краснояружского района, в результате которого были выбиты окна в частном жилом доме и пострадали два автомобиля. 20 сентября во время обстрела села Максимовка Шебекинского городского округа погиб мужчина. По данным властей, во время прилета снаряда он проезжал на машине по трассе.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.