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15:02 (мск), источник: Ведомости

ВСУ с беспилотника подорвали автомобиль в Белгородской области

В результате атаки украинского беспилотника на поселок Новый пострадал водитель автомобиля, мужчина сам обратился в больницу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Атаке украинских военных 25 сентября подвергся поселок Новый Волоконовского района. По данным Гладкова, дрон сбросил взрывное устройство на проезжающий автомобиль. В результате пострадал водитель «Камаза», он самостоятельно обратился в центральную районную больницу с легкой контузией и осколочными ранениями.

«Вся необходимая медицинская помощь мужчине была оказана, сейчас он отпущен домой на амбулаторное лечение», — написал глава региона.

Днем ранее в результате обстрела Шебекино повреждения получил цех на промышленном предприятии, никто не пострадал, сообщал Гладков. До этого губернатор рассказал об обстреле ВСУ села Теребрено Краснояружского района, в результате которого были выбиты окна в частном жилом доме и пострадали два автомобиля. 20 сентября во время обстрела села Максимовка Шебекинского городского округа погиб мужчина. По данным властей, во время прилета снаряда он проезжал на машине по трассе.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.

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