15:19 (мск), источник: © РИА Новости
При обстреле Токмака погиб человек, 11 пострадали
МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. При ракетном обстреле Токмака погиб один человек, еще 11 пострадали, сообщили в администрации Запорожской области.
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«В результате обстрела Токмака в период с 13:30 до 13:40 попадания зафиксированы в районе пятиэтажного жилого дома на улице Шевченко, одна ракета попала в крышу пятиэтажного жилого дома на улице Гоголя», — рассказали региональные власти.
Как уточняется, среди пострадавших трое детей.
Также повреждения получили газопровод в переулке Тихий и электропровода, из-за чего без электричества осталась северная насосная станция. На месте работают представители экстренных служб.
ВСУ регулярно обстреливают Токмак. Накануне украинские военные дважды атаковали город, российская ПВО отразила ракетный удар.
Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность волеизъявления и продолжает обстреливать регион.