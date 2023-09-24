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15:47 (мск), источник: Ведомости

Минобороны сообщило об уничтожении дронов над Белгородом и Курском

Днем 24 сентября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской и Курской областями два украинских беспилотника, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине

«24 сентября около 14.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении.

О попытке атаки также сообщили в своих Telegram-каналах губернаторы двух регионов. Глава Курской области Роман Старовойт сообщил о работе ПВО в Курском районе. О сбитом беспилотнике рассказал и белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, система ПВО сработала в Белгородском районе, дрон был сбит на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

В то же время Старовойт заявил об обстреле Глушковского района со стороны Украины. «В деревне Елизаветовке насчитали шесть прилетов по комплексу КРС и машинно-тракторному двору сельхозпредприятия. К счастью, обошлось без пострадавших», — написал он, добавив, что еще пять прилетов зафиксировали в поселке Теткино.

В двух приграничных регионах бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Тот же режим установлен в Ростовской, Брянской областях, а также в Севастополе и Крыму.

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