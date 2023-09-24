19:51 (мск), источник: © РИА Новости
У здания МВД Армении усилили меры безопасности
ЕРЕВАН, 24 сен — РИА Новости. Меры безопасности усилены у здания МВД Армении в Ереване, куда подходят протестующие, передает корреспондент РИА Новости.
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Один из входов в здание блокируют бойцы Службы национальной безопасности, другой вход охраняют так называемые «красные береты» — полицейский спецназ.
Группа протестующих уже подошла к зданию МВД, но пока что никаких столкновений нет. Местные представители оппозиции в мегафон предъявляют свои требования властям Армении, полиция на них не реагирует.
В воскресенье оппозиция в Ереване собрала очередной протестный митинг. Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия локального характера» для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.