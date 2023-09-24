Вучич сообщил о гибели трех сербов в ходе столкновений с полицией Косово

По нашей информации, трое сербов из Косово и Метохии погибли, двое совершенно точно — от снайперского огня с большого расстояния, когда не было необходимости ликвидировать. Еще двое тяжело ранены. И есть опасность, что погиб четвертый человек.
Александр Вучичпрезидент Сербии
Президент уточнил, что не поддерживает убийство косовского полицейского, но отметил, что сербов на севере края довел до открытых столкновений постоянный террор со стороны Приштины.
«Всего за час и двадцать минут, по нашим оценкам, несколько десятков сербов были полностью окружены. Очевидно, это сделано вместе с международными силами, логистически и всеми способами. После окружения на них совершено жестокое нападение, мы спрашивали себя, почему этого не делает (миссия НАТО. — Прим. ред.) KFOR, а они дали карт-бланш (косовскому премьеру Альбину — прим. ред.) Курти, чтобы как говорят, разобрались с террористами, то есть убили как можно больше людей», — подчеркнул Вучич.
Глава государства анонсировал заседание Совета нацбезопасности Сербии. Белград внимательно изучит ситуацию и выступит с решениями в ближайшие дни.
«Знаю, чего бы люди больше всего хотели в гневе. Но моя просьба всем быть достаточно разумными, чтобы мы были те, кто принимает решения, а не кто-то другой, и не события, какими бы больными и тяжелыми они не были», — отметил Вучич.
Сербский лидер призвал международное сообщество помочь формированию Сообщества сербских общин с полицейскими сербской национальности на севере Косово и Метохии, чтобы избежать столкновений в дальнейшем.
Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти утверждал сегодня, что в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли косовских полицейских на севере края. По его словам, стрельба произошла около 3:00 (4:00 мск) близ села Баньска в муниципалитете Лепосавич. Ранения получили двое полицейских, один из них умер. Президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи обвинила в нападении «сербские преступные банды».
Полиция самопровозглашенной республики начала поиск нападавших и позднее сообщила о трех убитых и пятерых задержанных. Ведомство указало, что закрыло въезд на север края через КПП «Ярине» и «Брняк». При этом Курти заявил, что полиция окружила тридцать вооруженных нападавших, призвав их сдаваться.
Днем в воскресенье Рашско-Призренская епархия Сербской православной церкви сообщила, что вооруженные люди на бронированном автомобиле вторглись на территорию средневекового православного монастыря Баньска.
С конца мая косовские сербы протестуют в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич, Северная Косовска-Митровица с требованием отозвать спецподразделения косовоалбанской полиции и «мэров» с севера Косово и Метохии и создать Сообщество сербских общин по соглашению 2013 года в Брюсселе, прежде чем говорить о новых муниципальных выборах в регионе.
Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских «мэров» по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил в начале недели, что, несмотря на требование ЕС от 3 июня снизить напряженность в Косово, по вине Приштины за это время произошли 22 инцидента на национальной почве.