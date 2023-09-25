Су-34 нанесли бомбовые удары по командным пунктам и бронетехнике ВСУ

«Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа ударами управляемых авиационных бомб поразили командно-наблюдательные пункты и пункты управления беспилотных летательных аппаратов, а также боевую бронированную технику ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции», — рассказали в ведомстве.
Как отметили в Минобороны, управляемые авиационные боеприпасы позволяют летчикам с высокой точностью уничтожать укрепленные сооружения и технику противника, работая с большой высоты.
Ранее Telegram-канал Fighterbomber сообщил, что бомбардировщики Су-34 в зоне СВО начали применять универсальные модули планирования и коррекции (УМПК) с неуправляемыми бомбами ФАБ-1500 весом полторы тонны.
Источник РИА Новости в связи с этим уточнил, что «применение УМПК с бомбами большего калибра имело место, теперь Су-34 может наносить удары по украинским объектам УМПК-250, УМПК-500 и УМПК-1500».
Универсальный модуль планирования и коррекции крепится к обычной свободнопадающей бомбе, превращая ее в управляемую. Модуль имеет раскладное крыло и рули, а также систему управления, которая наводит боеприпас на цель в автоматическом режиме. Ранее Су-34 применяли в спецоперации с УМПК бомбы калибра 250 и 500 килограммов.