Су-34 поразили бомбами пункты управления БПЛА ВСУ на краснолиманском направлении

«Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 ЦВО ударами управляемых авиационных бомб поразили командно-наблюдательные пункты и пункты управления БПЛА, а также боевую бронированную технику ВСУ на краснолиманском направлении специальной военной операции. Для уничтожения целей летчики применили управляемые боеприпасы, которые с высокой точностью уничтожили укрепленные сооружения и технику противника, планируя с большой высоты», — сказали в ведомстве.
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования, выполняя задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений российской группировки войск, добавили в МО РФ.
«Выполнили боевой полет в составе двух самолетов по уничтожению скопления группы противника, а также автомобильной и бронетанковой техники, цели поражены. Сегодня работали ФАБ-500, противник видит, что урон ему наносится. Наша авиация готова — как истребительная, так и истребители-бомбардировщики — ко встрече с F-16, встречаем и ждем», — рассказал командир звена с позывным Солист.
Начальник технико-эксплуатационной части звена с позывным Барс добавил, что они всегда в кратчайшие сроки, если возникает какой-либо вид дефекта или неисправности, ремонтируют машины, «чтобы продолжать выполнять поставленные боевые задачи».
Су-34 (по классификации НАТО — Fullback) — двухместный всепогодный фронтовой бомбардировщик. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям и поражению воздушных целей противника. Эти самолеты активно применяются в том числе российскими Воздушно-космическими силами в зоне СВО.