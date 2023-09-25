ВСУ заявили о «фактическом уничтожении» морского вокзала в Одессе

В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о пяти сериях взрывов в Одессе и двух — в Кривом Роге. В Одесской и Днепропетровской областях была объявлена воздушная тревога.
Как заявила Гуменюк в эфире телеканала «Рада», взрывы прогремели в припортовой инфраструктуре, зернохранилище, «фактически уничтожен морской вокзал».
В свою очередь, глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак заявил, что после ночных взрывов возник пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.