ЮНЕСКО расширит свой список охраняемых объектов В нем появятся загадочные могильники Кореи и крепости эпохи викингов из Дании
Фоторепортажи
8Первое суперлуние 2023 года
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
Главное
Спецоперация на Украине
09:19 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ заявили о «фактическом уничтожении» морского вокзала в Одессе

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Морской вокзал в Одессе на Украине «фактически уничтожен» после ночных взрывов, также повреждено зернохранилище, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.

Источник: AP 2023

В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о пяти сериях взрывов в Одессе и двух — в Кривом Роге. В Одесской и Днепропетровской областях была объявлена воздушная тревога.

Как заявила Гуменюк в эфире телеканала «Рада», взрывы прогремели в припортовой инфраструктуре, зернохранилище, «фактически уничтожен морской вокзал».

В свою очередь, глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак заявил, что после ночных взрывов возник пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге.

Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленскому указали на место. Украина становится опасной для окружающих
На Западе рассказали о 'настоящем ударе' по Киеву от союзника
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта