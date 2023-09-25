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10:16 (мск), источник: © РИА Новости

Пять российских бойцов отбили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Пять российских бойцов отбили атаку 12 украинских штурмовиков и заставили их бежать в районе поселка Урожайное на Южнодонецком направлении, сообщило Минобороны и опубликовало видео боя.

Спецоперация на Украине
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«Подразделение 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под командованием заместителя командира взвода с позывным Большой отражает атаку. <…> На кадрах с квадрокоптера, проводящего аэроразведку, запечатлено, как всего пять российских военнослужащих, двое из которых получили ранение в ходе этого боя, противостоят 12 штурмовикам ВСУ», — рассказали в ведомстве.

Как отмечается, Большой принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по нему, а еще двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей.

«Подразделение действовало слаженно, как один организм. Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство. За мужество и профессионализм российские военнослужащие были удостоены высоких государственных наград — орденов Мужества. Для командира подразделения с позывным Большой это вторая награда. Первой была медаль “За отвагу”», — отметили в Минобороны.

Большой рассказал, что слышал крики штурмовиков ВСУ.

«Старший у них был, команды им давал кидать гранаты, стрелять, тоже так же наблюдал, где я нахожусь, в мою сторону направлял их. Что он им говорил — то они и делали», — сказал он.

По его словам, самостоятельных действий без команды старшего украинские боевики не предпринимали.

«По рации передавали, что снимали с дрона, что отступают, минометы наши начали работать», — добавил он.

Старший стрелок с позывным Седой отметил, что действовал «на адреналине».

«Задача только одна стояла — погасить их, не дать им пройти. <…> Напор с их стороны был, в основном гранатами они закидывали. Стрельбы, как говорится, такой сильной не было. Соответственно, и мы тоже — больше гранатами перекидывались», — сказал он.

Боец с позывным Шмель рассказал, что слышал, как украинские военные звали на помощь.

«Кричали они: “Спасите! Помогите!” Первые быстро ушли. <…> Мы-то знали уже, как “опорник” из себя выглядит, туда начали гранаты кидать. Ну и потом они сами побежали», — заключил он.

ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.

В частности, попытка наступления Киева привела к уничтожению 18 тысяч единиц техники ВСУ, среди которых — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Ликвидированных танков насчитывается 543 — они должны были стать главной ударной силой ВСУ.

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