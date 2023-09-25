ПВО перехватила украинские дроны над Курской и Брянской областями

«Дежурными средствами ПВО перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Курской и Брянской областей», — говорится в публикации.
Первая атака совершена около 10 часов утра. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет.
Впоследствии Минобороны сообщило об обнаружении и ликвидации еще одного БПЛА над территорией Курской области.
Еще о четырех сбитых в этих регионах БПЛА ведомство сообщило двумя часами ранее.
Расчеты ПВО также обезвредили один дрон в Белгородской области и четыре в Крыму.
В граничащих с Украиной Брянской и Курской областях действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он предполагает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру, и другие меры.