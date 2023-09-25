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11:52 (мск), источник: © РИА Новости

ПВО перехватила украинские дроны над Курской и Брянской областями

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские средства ПВО отразили две атаки ВСУ с использованием дронов самолетного типа над территориями Курской и Брянской областей, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Курской и Брянской областей», — говорится в публикации.

Первая атака совершена около 10 часов утра. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет.

Впоследствии Минобороны сообщило об обнаружении и ликвидации еще одного БПЛА над территорией Курской области.

Еще о четырех сбитых в этих регионах БПЛА ведомство сообщило двумя часами ранее.

Расчеты ПВО также обезвредили один дрон в Белгородской области и четыре в Крыму.

В граничащих с Украиной Брянской и Курской областях действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он предполагает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру, и другие меры.

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