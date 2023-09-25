ЮНЕСКО расширит свой список охраняемых объектов В нем появятся загадочные могильники Кореи и крепости эпохи викингов из Дании
Фоторепортажи
16Жара в мире
10ЮНЕСКО расширит свой список охраняемых объектов
15:30 (мск), источник: © РИА Новости

В Белгородской области сбили еще один беспилотник

БЕЛГОРОД/МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Двадцать пятого сентября 2023 года около 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», — говорится в релизе.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что беспилотник был сбит в районе села Батрацкая Дача Шебекинского городского округа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее в понедельник в министерстве сообщили об уничтожении двух украинских беспилотников над территорией региона.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Союзник Украины поддержал Россию. Киев готовится к удару с тыла
Боррель выразил недовольство из-за 'не желающего играть по правилам' мира
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта