15:30 (мск), источник: © РИА Новости
В Белгородской области сбили еще один беспилотник
БЕЛГОРОД/МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
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«Двадцать пятого сентября 2023 года около 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», — говорится в релизе.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что беспилотник был сбит в районе села Батрацкая Дача Шебекинского городского округа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее в понедельник в министерстве сообщили об уничтожении двух украинских беспилотников над территорией региона.