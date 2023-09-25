22:46 (мск), источник: © РИА Новости
В Севастополе отменили воздушную тревогу
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в городе.
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Власти Севастополя объявили в регионе воздушную тревогу, об этом в 20.57 мск сообщил Развожаев. На время воздушной тревоги морской и наземный общественный транспорт прекратил движение. Также было было перекрыто движение автотранспорта на Крымском мосту (в 20.56 мск).
«Отбой воздушной опасности!» — сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Движение на Крымском мосту было восстановлено в 21.52 мск.