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22:48 (мск), источник: Life.ru

Средства ПВО уничтожили семь беспилотников в Белгородской области

Семь украинских беспилотников были сбиты в Белгородской области. Об этом в телеграм-канале сообщило Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Попытка атаки пресечена вечером 25 сентября. Сработали дежурные средства ПВО.

Белгородскую область 25-го числа атаковали несколько раз. Около 09:00 средства противовоздушной обороны уже уничтожали украинский беспилотник в небе над регионом, другая атака была отбита около 14:00.

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