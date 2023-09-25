22:48 (мск), источник: Life.ru
Средства ПВО уничтожили семь беспилотников в Белгородской области
Семь украинских беспилотников были сбиты в Белгородской области. Об этом в телеграм-канале сообщило Минобороны России.
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Попытка атаки пресечена вечером 25 сентября. Сработали дежурные средства ПВО.
Белгородскую область 25-го числа атаковали несколько раз. Около 09:00 средства противовоздушной обороны уже уничтожали украинский беспилотник в небе над регионом, другая атака была отбита около 14:00.