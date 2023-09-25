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25 сентября, источник: © РИА Новости

ПВО сбила два украинских БПЛА над Курской областью

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Двадцать пятого сентября 2023 года около 22.30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

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