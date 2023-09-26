15:58 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские военные отразили две атаки ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 36-й аэромобильной бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое», — говорится в публикации.

Киев потерял на Запорожском направлении за минувшие сутки до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

Благодаря контрбатарейной борьбе артиллеристы вывели из строя самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США и гаубицу Д-30.

Краснолиманское и Купянское направления

Вооруженные силы ударили по позициям противника возле Берестового в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР.

«За сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих и два автомобиля. Поражена самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”», — отметили в ведомстве.

Кроме того, бойцы вывели из строя два полевых пункта боепитания подразделений ВСУ в районе Середина-Буда в Сумской области и Кисловки в Харьковской области.

Российские военные отбили три атаки противника в районе Кузьмино и Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике. Киев потерял более 90 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и гаубицу Д-20.

Донецкое и Южнодонецкое направления

Российская армия сумела отразить четыре атаки украинских подразделений возле Красногоровки, Первомайского и Химика в Донецкой Народной Республике. Потери противника за сутки составили:

  • до 310 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • по пять танков и боевых машин пехоты;
  • восемь автомобилей;
  • американская артиллерийская система М777;
  • самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Вооруженные силы отбили атаку ВСУ и в районе Старомайорского в ДНР, уничтожив несколько единиц техники. Киев потерял до 120 военных убитыми и ранеными.

На Херсонском направлении ВС России уничтожили более пятнадцати украинских военнослужащих, а также десять автомобилей ВСУ.

Кроме того, за минувшие сутки Воздушно-космические силы поразили истребитель Миг-29 Воздушных сил Украины на аэродроме Кульбакино в Николаевской области. Российские средства ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS, управляемую авиационную бомбу JDAM, противорадиолокационную ракету HARM и сбили 57 беспилотников.

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