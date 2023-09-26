18:46 (мск), источник: Известия

МО опубликовало видео удара ракетой по крупному складу боеприпасов ВСУ

Крылатая ракета воздушного базирования Вооруженных сил России 25 сентября ударила по складу боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео удара 26 сентября опубликовало Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

Кадры демонстрируют, как техника наводит прицел, а затем бьет по объектам. После этого над зданиями появляются искры и клубы дыма.

«26 сентября т.г. крылатой ракетой воздушного базирования нанесен высокоточный удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области», — говорится в сообщении Минобороны.

После удара снаряды детонировали, в результате было уничтожено 12 ангаров, в которых хранилось более трех тыс. тонн боеприпасов разного калибра.

Ранее в этот день сообщалось также о ликвидации склада боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Киселевки в Херсонской области. Также бойцы армии РФ вскрыли позицию и уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотниками «Анклав» около Днепровского в Днепропетровской области.

В этот же день также сообщалось, что российские силы отразили четыре атаки ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР). Войска противника подавили в районах населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Химик. Кроме того, за сутки на донецком направлении ВСУ потеряли в живой силе до 310 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также 18 единиц техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Утомительное ожидание: очередь сирот на жилье увеличилась почти до 200 тыс.
Дипломатический энтитет: РФ скоро учредит представительство в Республике Сербской
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта