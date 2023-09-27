10:27 (мск), источник: ТАСС

Около 10 тыс. бойцов ВСУ сдались в плен с середины лета с помощью специальной радиоволны

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Около 10 тыс. украинских военнослужащих уже сдались в плен, используя радиоволну 149.200 «Волга», которая работает с середины лета. Об этом рассказал ТАСС представитель оперативных служб.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Сейчас уже более 10 тыс. украинских военных выбрали жизнь и воспользовалось частотой 149.200 “Волга” для того, чтобы сдаться в плен. Пленные накормлены, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказал собеседник агентства, отметив, что эта радиочастота работает на всех направлениях специальной военной операции.

Он уточнил, что в последнее время количество сдающихся в плен растет. Это происходит в том числе благодаря пророссийскому подполью, представители которого размещают информацию о возможности сдачи в плен в зоне проведения специальной военной операции в городах, подконтрольных Вооруженным силам Украины.

«На Работино уже были случаи, когда украинские бойцы выходили на частоту 149.200 “Волга” и сдавались в плен целыми группами», — сообщили в свою очередь ТАСС в Союзе ветеранов СВО.

Радиоволна 149.200, на которую можно выйти с любой цифровой рации, используется, чтобы украинские военнослужащие могли сообщить о своем желании сдаться российским военным. Для этого им необходимо выйти на связь с позывным Волга. Заработал проект с середины лета.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В регионе нашлись месторождения газа и нефти и их разработка показала крупные запасы даже по мировым меркам
"Основная проблема для нас — это отток кадров в целом. К сожалению, мы продолжаем терять людей"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта