Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ под Синьковкой

«В полосе обороны 6-й общевойсковой армии противник предпринял попытку провести ротацию подразделений 14-й механизированной бригады на передовых позициях в районе Синьковка. Огнем артиллерии мотострелкового соединения ротация сорвана», — сказал он.
Кроме того, артиллерия ликвидировала пункт боепитания ВСУ в районах Песчаного и Новоегоровки, а также САУ 2С1 «Гвоздика», добавил собеседник агентства. Потери украинских войск на этом участке составили около двух взводов живой силы, два пикапа, один беспилотник и станция спутниковой связи Starlink.
Группировка «Запад» при этом нанесла авиационный удар по пунктам временной дислокации подразделений 43-й механизированной бригады ВСУ в районе Чернищины, заключил Забинский.