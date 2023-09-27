10:36 (мск), источник: © РИА Новости

Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ под Синьковкой

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российская артиллерия сорвала ротацию украинских войск под Синьковкой на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В полосе обороны 6-й общевойсковой армии противник предпринял попытку провести ротацию подразделений 14-й механизированной бригады на передовых позициях в районе Синьковка. Огнем артиллерии мотострелкового соединения ротация сорвана», — сказал он.

Кроме того, артиллерия ликвидировала пункт боепитания ВСУ в районах Песчаного и Новоегоровки, а также САУ 2С1 «Гвоздика», добавил собеседник агентства. Потери украинских войск на этом участке составили около двух взводов живой силы, два пикапа, один беспилотник и станция спутниковой связи Starlink.

Группировка «Запад» при этом нанесла авиационный удар по пунктам временной дислокации подразделений 43-й механизированной бригады ВСУ в районе Чернищины, заключил Забинский.

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