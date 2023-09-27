ВС РФ взяли штурмом позиции ВСУ на южнодонецком направлении

«На южнодонецком направлении для взятия укрепленных позиций была проведена массированная артподготовка, затем проведена высадка десанта — 15 человек. Ребята успешно справились с задачей, штурм был проведен без потерь», — сказал собеседник агентства.
Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили сообщил, что на донецком направлении уничтожен 21 украинский беспилотник. Также авиация и артиллерия нанесли удары по позициям ВСУ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.