10:19 (мск), источник: Известия

ВС РФ взяли штурмом позиции ВСУ на южнодонецком направлении

Подразделения российской группировки войск «Юг» выбили боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) сразу с нескольких позиций на южнодонецком направлении. Об этом 27 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на бойца подразделения, участвовавшего в штурме.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"
«На южнодонецком направлении для взятия укрепленных позиций была проведена массированная артподготовка, затем проведена высадка десанта — 15 человек. Ребята успешно справились с задачей, штурм был проведен без потерь», — сказал собеседник агентства.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили сообщил, что на донецком направлении уничтожен 21 украинский беспилотник. Также авиация и артиллерия нанесли удары по позициям ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стоп-злак: в Москве не рассчитывают на продление зерновой сделки
Фарменное безобразие: российским аптекам не хватает кадров
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта