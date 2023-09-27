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10:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Азербайджан раскрыл свои потери во время боев в Карабахе

Минздрав Азербайджана сообщил, что в ходе «локальных антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе погибли 192 военнослужащих республики. 511 военных и один мирный житель получили ранения.

Источник: AP 2023

Среди погибших военнослужащих 180 — сотрудники Министерства обороны, 12 — сотрудники МВД. Еще один погибший — мирный житель, говорится в сообщении Минздрава. В ведомстве добавили, что «военнослужащие погибли за территориальную целостность и суверенитет» Азербайджана.

19 сентября Азербайджан объявил о проведении «антитеррористических мероприятий локального характера» в Карабахе. По данным властей Карабаха, погибли не менее 200 человек. При посредничестве российских миротворцев армянское население Карабаха и Азербайджан договорились о прекращении огня. Власти непризнанной республики согласились сложить оружие.

Лаура Кеффер

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