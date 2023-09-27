«Подразделения “Южной” группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили десять атак штурмовых групп 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Клещеевка и Невельское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.
В этих боях противник потерял примерно 390 военнослужащих, четыре танка, девять боевых машин пехоты, семь автомобилей, две артсистемы М777 производства США. В районе поселка Заря уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ.
Запорожское и Южнодонецкое направления
На Запорожском направлении российские бойцы отразили атаку штурмовиков 71-й егерской бригады ВСУ в районе Вербового (Запорожская область), а в окрестностях Работино они нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 47-й и 117-й механизированных бригад.
Там уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ, две бронемашины, три автомобиля, две артсистемы М777, САУ «Акация» и гаубица «Мста-Б».
На Южнодонецком направлении группировка «Восток» сорвала атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны в районе Приютного (Запорожская область), а также нанесла поражение подразделениям 31-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Старомайорского, Владимировки, Никольского, Урожайного и Сладкого (ДНР).
Потери ВСУ составили свыше 150 человек, две бронемашины, пять автомобилей и три гаубицы Д-20.
Краснолиманское, Купянское и Херсонское направления
На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки штурмовиков 5-й бригады Нацгвардии Украины и 67-й механизированной бригады ВСУ в районах Григоровки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). Кроме того, в районах Червоной Дибровы, а также Торского и Ямполовки (ДНР) российские войска поразили скопления живой силы и техники 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.
Противник потерял там порядка 55 военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля.
На Купянском направлении Западная группировка войск нанесла удары по подразделениям 25-й воздушно-десантной, 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Новоселовского (ЛНР), Ивановки, Синьковки и Берестового (Харьковская область).
Там уничтожены около 15 бойцов ВСУ, два автомобиля, артсистема М777 и две гаубицы «Мста-Б».
На Херсонском направлении потери украинских войск составили свыше 45 человек, три автомобиля и еще одна артсистема М777. В окрестностях Ольговки уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике в 108 районах, а также разбили командно-наблюдательные пункты подразделений 80-й, 82-й десантно-штурмовых, 10-й горно-штурмовой и 118-й механизированной бригады ВСУ. Силы ПВО сбили восемь снарядов РСЗО HIMARS и уничтожили 19 беспилотников.