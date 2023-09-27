Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:55 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)», — говорится в сообщении представительства.
Петровский район — на его западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кроме того, украинские войска с 16:00 по 16:30 выпустили в общей сложности еще девять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по Ольгинке и Петровскому району Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.