18:20 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Петровскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:55 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)», — говорится в сообщении представительства.

Петровский район — на его западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

Кроме того, украинские войска с 16:00 по 16:30 выпустили в общей сложности еще девять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по Ольгинке и Петровскому району Донецка.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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