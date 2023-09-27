20:18 (мск), источник: © РИА Новости

В Севастополе объявили воздушную тревогу

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу в городе.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

При этом, по данным дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, в городе на время воздушной тревоги прекратил движение морской и наземный общественный транспорт.

Немногим ранее было временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.

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