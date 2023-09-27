20:18 (мск), источник: © РИА Новости
В Севастополе объявили воздушную тревогу
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу в городе.
«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
При этом, по данным дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, в городе на время воздушной тревоги прекратил движение морской и наземный общественный транспорт.
Немногим ранее было временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.