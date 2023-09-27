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Главные новости к вечеру 27 сентября
22:50 (мск), источник: Известия

В перестрелке в Дагестане участвовали около 25 человек

Около 25 человек участвовало в перестрелке в дагестанском селе Леваши. Об этом 27 сентября сообщила «Известиям» руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

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«Около 25 человек стали участниками конфликта», — отметила она.

По предварительным данным, сначала в конфликте участвовали двое молодых людей. Их родственники попытались урегулировать ситуацию, но в итоге усугубили положение.

Ранее в этот день сообщалось, что в перестрелке в Левашах был убит начальник тыла Левашинского отдела полиции Арсен Саламов. Начавшие перестрелку злоумышленники скрылись на четырех автомобилях с места происшествия. Полиция разыскивает участников инцидента, среди которых числится 26-летний Багаудин Гусенгаджиев.

По данным «Известий», вторым погибшим стал местный житель Магомедрасул Гусейнгаджиев, ранее судимый за незаконное хранение оружия.

Главврач Левашинской центральной районной больницы Патимат Абдурашидова рассказала, что всего в перестрелке было убито два человека, еще три получили ранения. У пострадавших зафиксированы ранения верхних и нижних конечностей, а также повреждения позвоночника. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Прокуратура Дагестана сообщила, что поставила под свой контроль ход и результаты проверки по факту перестрелки в Левашинском районе республики. По данным ведомства, стрельба произошла около 17:30 мск.

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