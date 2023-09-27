В перестрелке в Дагестане участвовали около 25 человек

«Около 25 человек стали участниками конфликта», — отметила она.
По предварительным данным, сначала в конфликте участвовали двое молодых людей. Их родственники попытались урегулировать ситуацию, но в итоге усугубили положение.
Ранее в этот день сообщалось, что в перестрелке в Левашах был убит начальник тыла Левашинского отдела полиции Арсен Саламов. Начавшие перестрелку злоумышленники скрылись на четырех автомобилях с места происшествия. Полиция разыскивает участников инцидента, среди которых числится 26-летний Багаудин Гусенгаджиев.
По данным «Известий», вторым погибшим стал местный житель Магомедрасул Гусейнгаджиев, ранее судимый за незаконное хранение оружия.
Главврач Левашинской центральной районной больницы Патимат Абдурашидова рассказала, что всего в перестрелке было убито два человека, еще три получили ранения. У пострадавших зафиксированы ранения верхних и нижних конечностей, а также повреждения позвоночника. Один из них находится в тяжелом состоянии.
Прокуратура Дагестана сообщила, что поставила под свой контроль ход и результаты проверки по факту перестрелки в Левашинском районе республики. По данным ведомства, стрельба произошла около 17:30 мск.