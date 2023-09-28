05:23 (мск), источник: © РИА Новости

Группировка «Центр» подавила 20 артиллерийских расчетов ВСУ

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Артиллерия группировки российских войск «Центр» подавила до двух десятков украинских артиллерийских расчетов на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук.

Спецоперация на Украине
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 20 артиллерийских расчетов украинских войск, поражен 120-миллиметровый миномет, уничтожены боевая машина пехоты, бронированная машина, автомобиль пикап», — пояснил офицер.

По его словам, артиллерия, штурмовая и армейская авиация нанесли поражение по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ, 12-й бригады специального назначения «Азов»* и 5-й бригады национальной гвардии Украины в районах Торского участка и Серебрянского лесничества.

Кроме того, добавил Савчук, тяжелые огнеметные системы группировки ударили по опорному пункту в районе Григоровки в ДНР. Средства ПВО, в свою очередь, сбили реактивный снаряд РСЗО HIMARS, заключил собеседник агентства.

* Запрещенная в России террористическая организация

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