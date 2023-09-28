Группировка «Центр» подавила 20 артиллерийских расчетов ВСУ

«В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 20 артиллерийских расчетов украинских войск, поражен 120-миллиметровый миномет, уничтожены боевая машина пехоты, бронированная машина, автомобиль пикап», — пояснил офицер.
По его словам, артиллерия, штурмовая и армейская авиация нанесли поражение по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ, 12-й бригады специального назначения «Азов»* и 5-й бригады национальной гвардии Украины в районах Торского участка и Серебрянского лесничества.
Кроме того, добавил Савчук, тяжелые огнеметные системы группировки ударили по опорному пункту в районе Григоровки в ДНР. Средства ПВО, в свою очередь, сбили реактивный снаряд РСЗО HIMARS, заключил собеседник агентства.
* Запрещенная в России террористическая организация