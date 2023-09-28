Войска РФ уничтожили пункт боепитания ВСУ на купянском направлении

«В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены самоходная установка 2С1 “Гвоздика”, три минометных расчета и пункт боепитания в районах Куриловка, Крахмальное, Кисловка и Петропавловка», — сказал Зыбинский.
По его словам, общие потери противника составили около роты. «Группировка противовоздушной обороны огнем вооружения зенитного ракетного комплекса “Тор” уничтожила в районах населенных пунктов Голиково, Новоугольное, Великий Выселок два беспилотных летательных аппарата “Синица” и “Фурия”, огнем переносного зенитного ракетного комплекса “Игла” уничтожен беспилотный летательный аппарат “Валькирия”», — добавил Зыбинский.
«В полосе обороны 1-й танковой армии огнем артиллерии мотострелкового полка сорвана попытка переброски резервов из состава 25-й воздушно-десантной бригады на передовые позиции в районе Берестовое», — сказал он.
Также Зыбинский сообщил, что на купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолеты штурмовой авиации нанесли 13 ракетно-бомбовых ударов по скоплению вооружения, живой силы и военной техники 14-й и 32-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад и подразделений территориальной обороны в районе населенных пунктов Ивановка, Синьковка, Берестовое и балки Оливовский Яр.