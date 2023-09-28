Боевики ВСУ под видом сдачи в плен попытались атаковать позиции отряда РФ

«Подойдя к нашим позициям, противник пытался обмануть нас: вышли на наши частоты и сказали, что идут сдаваться. 13 человек. Я подумал, странно, боя как такового не было. Шли с белым флагом, кстати. Первый пошел — на мине подорвался. Я дал команду роте не подпускать их ближе 50 м и на расстоянии 50 м скомандовать подползать к нашим позициям по одному. Этот вариант их не устроил, они открыли огонь на поражение, стали бросать гранаты», — заявил военный.
В ответ на провокацию украинских боевиков российские военнослужащие открыли огонь из стрелкового оружия. В этот момент с другого фланга позиции отряда попыталась взять штурмом другая группа противника. Им удалось занять брошенный окоп, но их заметил разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который обеспечил наводку минометов. В результате попадания по скоплению пехоты ВСУ удалось уничтожить двоих боевиков. Минометные расчеты продолжили вести обстрел по второй группе, заставив ее отступить.
Как указал Зенит, всего ВСУ отправили на штурм около 35 человек, минимум восемь из них были уничтожены. Он уточнил, что погибших и пострадавших может быть больше, поскольку по отступавшим также наносились удары из минометов.
Ночью ВСУ направили эвакуационную группу, в составе который были две машины и один броневик, для перевозки в безопасное место отступивших солдат. Группа была обнаружена разведкой, по ней был также нанесен удар минометами.
Накануне сообщалось, что порядка 10 тыс. боевиков ВСУ уже сдались в плен, используя радиоволну 149.200 «Волга».
В тот же день стало известно, что группа бойцов ВСУ на направлении Сватово — Кременная сдалась в плен российским военным, предварительно выйдя на специальный открытый радиоканал, и принесла с собой ящики с боеприпасами.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.