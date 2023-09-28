08:52 (мск), источник: Ведомости

Над Брянской областью перехватили беспилотник

Российская система ПВО перехватила украинский беспилотник в небе над Брянской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области», — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на подлете к Брянску. В результате произошедшего разрушений и пострадавших нет.

25 сентября в небе над Брянской областью было перехвачено в общей сложности три беспилотника. Один из них был сбит около 10:00 мск на подлете к городу, еще два были уничтожены рано утром. В результате произошедшего никто не пострадал. На следующий день Минобороны сообщило, что еще один украинский беспилотник был уничтожен ориентировочно в 18:45 мск 26 сентября.

В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.

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