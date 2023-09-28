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09:28 (мск), источник: © РИА Новости

Из-за взрыва и пожара на складе в Ташкенте погиб подросток

ТАШКЕНТ, 28 сен — РИА Новости. Один подросток погиб, еще 162 человека пострадали в результате взрыва и пожара на промышленном складе в Ташкенте, сообщила на сайте пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Источник: Соцсети

«В результате ЧП на месте скончался мальчик-подросток 2006 года рождения. Общее число пострадавших в результате происшествия составляет 163 человека», — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, 24 человека госпитализированы, остальным 138 помощь оказали на месте. Как добавили в пресс-службе, тяжелораненых в больницах нет.

Спасатели продолжают ликвидацию возгорания, коммунальщики очищают территорию от последствий ЧП.

Ранее МЧС сообщило, что 28 сентября в 02:43 (00:43 мск) на одном из складов на территории массива «Строитель» в Сергелийском районе прогремел взрыв, после которого начался пожар. К тушению привлекли 16 пожарных расчетов, к пяти утра (03:00 мск) огонь удалось локализовать.

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