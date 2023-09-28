Из-за взрыва и пожара на складе в Ташкенте погиб подросток

«В результате ЧП на месте скончался мальчик-подросток 2006 года рождения. Общее число пострадавших в результате происшествия составляет 163 человека», — уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, 24 человека госпитализированы, остальным 138 помощь оказали на месте. Как добавили в пресс-службе, тяжелораненых в больницах нет.
Спасатели продолжают ликвидацию возгорания, коммунальщики очищают территорию от последствий ЧП.
Ранее МЧС сообщило, что 28 сентября в 02:43 (00:43 мск) на одном из складов на территории массива «Строитель» в Сергелийском районе прогремел взрыв, после которого начался пожар. К тушению привлекли 16 пожарных расчетов, к пяти утра (03:00 мск) огонь удалось локализовать.