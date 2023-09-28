11:14 (мск), источник: ТАСС

В Белгородской области опровергли сообщения о заходе ДРГ на территорию региона

БЕЛГОРОД, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Белгородской области не подтвердили информацию, появившуюся в четверг в нескольких источниках о якобы прорыве украинских диверсионно-разведывательных групп на территорию региона — в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено. Об этом сообщили в оперативном штабе области.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В нескольких источниках распространяется информация, что в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено был осуществлен заход ДРГ (диверсионно-разведывательной группы — прим. ТАСС). Никакого захода не было. Пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения», — говорится в сообщении.

Поясняется, что утром в четверг Вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Краснояружского района, информация о повреждениях уточняется, данных о пострадавших нет.

В оперштабе напомнили, что в Староселье введен режим ЧС, жителей отселили в октябре прошлого года. Там сейчас никто не проживает.

«Также появилась информация об эвакуации жителей села Теребрено. Сообщаем, данная информация является ложной — эвакуация населения не проводится. Все правоохранительные органы и силовые структуры на местах. Просим сохранять спокойствие, при изменении обстановки информация оперативно будет доведена до населения», — добавили в оперштабе.

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