«Аэрофлот» сообщил о возобновлении работы системы бронирования

«Работоспособность системы бронирования Leonardo (“Сирена-Тревел”) восстановлена. Затруднения с регистрацией в аэропортах маршрутной сети компании устранены», — сказано в сообщении.
Позже о восстановлении работы всех сервисов сообщили в авиакомпаниях «Победа» и «Россия». В последней отметили, что из-за сбоя из «Шереметьево» задерживается вылет рейсов в Калининград, Пермь, Мурманск, Ульяновск, Санкт-Петербург и в Сочи. Помимо этого, также задерживается вылет обратного рейсов из Сочи в «Шереметьево» и Стамбул, а также из Калининграда, Екатеринбурга, Мурманска, Уфы, Хибин — в Санкт-Петербург.
Согласно информации на онлайн-табло аэропорта «Шереметьево», на вылет задержаны не менее 16 рейсов авиакомпаний «Победа» и «Аэрофлот», в том числе в Сочи, Даламан, Анталью, Астану и др.
Ранее авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа» сообщили о сбое в работе системы бронирования авиабилетов. В результате авиакомпании столкнулись с проблемами при регистрации пассажиров. В госкорпорации «Ростех», которая участвовала в разработке Leonardo, объяснили сбой DDOS-атаками из-за рубежа.