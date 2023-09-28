12:50 (мск), источник: Известия

Минобороны показало кадры уничтожения группы бронетехники ВСУ в районе Клещеевки

Минобороны опубликовало кадры уничтожения группы бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) военнослужащими Южной группировки войск в районе Клещеевки Донецкой Народной Республики. Видео есть в распоряжении «Известий» 28 сентября.

Спецоперация на Украине
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На кадрах видно, как в результате точного попадания полыхает техника украинских боевиков. Российские военнослужащие уничтожили два танка и две бронированные машины из состава штурмовой бригады ВСУ.

Также в результате нанесения удара артиллеристами штурмовой группы была отражена атака украинской армии у Клещеевки, боевики потеряли около 30 человек.

Накануне сообщалось, что военнослужащие Южной группировки отразили 10 атак штурмовых групп ВСУ на донецком направлении. Потери противника в живой силе на этом направлении за сутки составили до 390 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Также было ликвидировано 22 единицы техники.

В тот же день, 27 сентября, российские силы пресекли попытки украинских войск прорвать оборону на южном фланге Артемовска (украинское название — Бахмут) в районе населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

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