Киев потерял 230 военных на Донецком и Запорожском направлениях

Отмечается, что на Донецком направлении «Южная» группировка войск вместе с авиацией и артиллерией отразила две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районе Первомайского и юго-западнее Веселого.
«Потери противника за сутки составили до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также 11 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО “Град”, артиллерийская система М777 производства США, два орудия Д-20, а также гаубица “Мста-Б”, — сказали в ведомстве.
На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад Украины в районе Работино и северо-западнее Вербового.
«Уничтожено свыше 45 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley производства США, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены орудие Д-30, самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, а также гаубица М119 производства США», — сообщили в министерстве.