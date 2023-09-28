14:33 (мск), источник: © РИА Новости

Киев потерял 230 военных на Донецком и Запорожском направлениях

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Донецком и Запорожском направлениях около 230 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Отмечается, что на Донецком направлении «Южная» группировка войск вместе с авиацией и артиллерией отразила две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районе Первомайского и юго-западнее Веселого.

«Потери противника за сутки составили до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также 11 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО “Град”, артиллерийская система М777 производства США, два орудия Д-20, а также гаубица “Мста-Б”, — сказали в ведомстве.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад Украины в районе Работино и северо-западнее Вербового.

«Уничтожено свыше 45 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley производства США, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены орудие Д-30, самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, а также гаубица М119 производства США», — сообщили в министерстве.

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