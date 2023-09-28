ВС России улучшили позиции на Южнодонецком направлении

«Подразделения группировки войск “Восток” во взаимодействии со штурмовой и армейской авиацией улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 105 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и пять автомобилей», — говорится в сводке.
Кроме того, севернее Приютного уничтожена диверсионно-разведывательная группа 110-й бригады территориальной обороны Украины.
На Донецком направлении Южная группировка также отразила две атаки — 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районе Первомайского и юго-западнее Веселого (ДНР). Там украинские войска потеряли примерно 190 человек, 11 автомобилей, боевую машину РСЗО «Град», артсистему М777 производства США, два орудия Д-20 и гаубицу «Мста-Б».
На Запорожском направлении российские войска нанесли поражение подразделениям 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Работино и северо-западнее Вербового (Запорожская область).
За сутки на этом направлении уничтожены более 45 украинских военнослужащих, американская БМП Bradley, две боевые бронемашины и три автомобиля, а также орудие Д-30, САУ «Гвоздика» и гаубица М119 производства США.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Червоной Дибровы (ЛНР), а также нанесли поражение 21-й и 63-й механизированным бригадам в окрестностях Торского и Ямполовки (ДНР). В этих боях противник за сутки потерял около 60 человек, две бронемашины и две гаубицы Д-30.
На Купянском направлении Западная группировка нанесла удары по живой силе и технике 14-й и 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Загоруйковки, Тимковки (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР).Там уничтожено порядка 50 украинских военнослужащих, два автомобиля и артсистема М777, САУ М109 Paladin, гаубица «Мста-Б» и САУ «Гвоздика». В районе Огурцово (Харьковская область) разбит склад с боеприпасами 1-й бригады специального назначения ВСУ.
На Херсонском направлении потери ВСУ составили около 20 бойцов, два автомобиля и гаубица Д-30.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение живой силе и военной технике в 118 районах, разбомбили 62-й арсенал боеприпасов Сухопутных войск Украины и командно-наблюдательный пункт подразделения 54-й механизированной бригады ВСУ. Истребители сбили украинский штурмовик Су-25, а силы ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха» и 26 беспилотников.