На кадрах видно, как точными ударами артиллерии и БПЛА российские войска уничтожают САУ Krab и опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В министерстве уточнили, что техника принадлежала 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ, а кадры были сняты в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики (ДНР).
Ранее в этот день Минобороны опубликовало кадры уничтожения группы бронетехники ВСУ военнослужащими Южной группировки войск в районе Клещеевки в ДНР. Российские военнослужащие уничтожили два танка и две бронированные машины из состава штурмовой бригады ВСУ. Уточнялось, что украинские боевики потеряли около 30 человек.
Накануне сообщалось, что военнослужащие Южной группировки отразили 10 атак штурмовых групп ВСУ на донецком направлении. Потери противника в живой силе на этом направлении за сутки составили до 390 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Также было ликвидировано 22 единицы техники.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.