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Капитуляция Украины не принесет мира, заявил Столтенберг
БРЮССЕЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир «любой ценой» на Украине неприемлем.
Капитуляция Украины не будет означать мира, она приведет к оккупации. Мир любой ценой не будет миром совершенно.
По его словам, «чем сильнее становится Украина», тем ближе окончание конфликта.
Столтенберг также поддержал «формулу мира» Зеленского «для достижения цели мира» и вновь повторил обещание поддерживать Украину «так долго, сколько потребуется».
В конце июня состоялись переговоры в Копенгагене по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина, где обсуждались пути выполнения так называемой «формулы мира» Зеленского. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности. После встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде.
На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что эта формула «абсолютно нереализуема», об этом все знают, но на Западе продолжают твердить, что никакой другой основы для мира не существует.