15:53 (мск), источник: © РИА Новости

Капитуляция Украины не принесет мира, заявил Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир «любой ценой» на Украине неприемлем.

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2023

Капитуляция Украины не будет означать мира, она приведет к оккупации. Мир любой ценой не будет миром совершенно.

Йенс Столтенберг
генсек НАТО

По его словам, «чем сильнее становится Украина», тем ближе окончание конфликта.

Столтенберг также поддержал «формулу мира» Зеленского «для достижения цели мира» и вновь повторил обещание поддерживать Украину «так долго, сколько потребуется».

В конце июня состоялись переговоры в Копенгагене по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина, где обсуждались пути выполнения так называемой «формулы мира» Зеленского. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности. После встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде.

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что эта формула «абсолютно нереализуема», об этом все знают, но на Западе продолжают твердить, что никакой другой основы для мира не существует.

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