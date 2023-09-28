ВСУ атаковали детский сад и школу, где шли занятия

«Пару часов назад нацисты из ВСУ нанесли удар по селу Подо-Калиновка. Совсем рядом со зданиями школы и детсада, где в этот момент шли занятия. Осколки прошили стекла», — говорится в записи.
По его словам, пострадала одна сотрудница детского сада, которая в момент обстрела оказалась на улице.
«Спасибо учителям и сотрудникам — они четко отреагировали, провели эвакуацию детей», — заявил Алексеенко.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
На сегодня российской считается 75% процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая город Херсон, контролируется властями в Киеве.