17:45 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ атаковали детский сад и школу, где шли занятия

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по селу Подо-Калиновка в Херсонской области, снаряды упали недалеко от школы и детского сада, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Пару часов назад нацисты из ВСУ нанесли удар по селу Подо-Калиновка. Совсем рядом со зданиями школы и детсада, где в этот момент шли занятия. Осколки прошили стекла», — говорится в записи.

По его словам, пострадала одна сотрудница детского сада, которая в момент обстрела оказалась на улице.

«Спасибо учителям и сотрудникам — они четко отреагировали, провели эвакуацию детей», — заявил Алексеенко.

Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.

На сегодня российской считается 75% процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая город Херсон, контролируется властями в Киеве.

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