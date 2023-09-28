19:06 (мск), источник: Известия
МО Белоруссии сообщило о нарушении границы польским вертолетом
Польский вертолет дважды нарушил государственную границу Белоруссии. Об этом 28 сентября сообщило министерство обороны республики.
«Около 15:20 воздушное судно пересекло границу Республики Беларусь, углубившись на дальность до полутора километров. В 16:02 вертолет повторно нарушил государственную границу, углубившись на 300 метров», — сообщило ведомство в Telegram.
В минобороны указали, что информация была подтверждена данными объективного контроля. В связи с произошедшим в воздух поднималась дежурная авиация.
«В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, военным ведомством во взаимодействии с МИД готовится соответствующая нота», — указали в министерстве.
До этого, 1 сентября, польский военный вертолет Ми-24 нарушил белорусскую границу в Берестовицком районе Гродненской области. Он залетел на глубину до 1200 м на территорию Белоруссии, а затем вернулся обратно.
Белорусский МИД потребовал от временного поверенного в делах Польши разъяснения в связи с данным инцидентом и попросил Варшаву принять меры по исключению случаев нарушения границы. В польском МИДе заявили, что проанализируют заявления Минска.