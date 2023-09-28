Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

«Около 21:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее в этот же день Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского дрона российской системой ПВО над Белгородской областью.
Также оборонное ведомство сообщало о ликвидации беспилотника в регионе. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не было.
Кроме того, 28 сентября силы ПВО перехватили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области. По предварительным данным, никто не пострадал.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.