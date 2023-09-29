13:31 (мск), источник: Ведомости

ВСУ обстреляли школу в селе Белгородской области

Здание школы в селе Дорогощь Грайворонского городского округа Белгородской области пострадало после обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине

По словам Гладкова, обошлось без пострадавших — учебный процесс в округе проходит в дистанционном формате.

Кроме того, осколки снарядов повредили автомобиль и два частных жилых дома. В зданиях выбило окна, посекло фасады, крыши и заборы.

Утром 29 сентября в небе над Белгородской областью средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа. Гладков также опубликовал сводку об ударах со стороны Украины по региону за 28 сентября. За сутки над Белгородской областью сбили в общей сложности три беспилотника. В районе села Староселье ВСУ попытались нанести удар дроном-камикадзе.

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