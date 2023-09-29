Десантники на багги уничтожили пункт наблюдения ВСУ за Днепром

«Осуществив пуск управляемой ракеты из установленного на автомобиле ПТРК “Корнет”, десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ», — сообщили в ведомстве.
В видеоролике показано, как военнослужащие ВДВ на багги, оснащенными переносными противотанковыми ракетными комплексами «Конкурс» и «Корнет», подъехали в вечернее время на контролируемый российскими силами левый берег Днепра и выполнили несколько выстрелов управляемыми ракетами по позиции ВСУ на правом берегу. В частности, демонстрируется полет ракет ПТРК через реку с последующим попаданием в цель. Хорошо заметна настильная корректируемая траектория боеприпасов над поверхностью реки по красному свету от трассера.
Как уточнили в Минобороны, под наблюдательный пункт оборудовали заброшенную дачу в районе Антоновского моста.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
На сегодня российской считается 75% процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая город Херсон, контролируется властями в Киеве.