13:43 (мск), источник: © РИА Новости

Десантники на багги уничтожили пункт наблюдения ВСУ за Днепром

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российские десантники на противотанковых багги уничтожили наблюдательный пункт украинских военных на правом берегу Днепра, следует из видео, опубликованного Минобороны.

Спецоперация на Украине
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«Осуществив пуск управляемой ракеты из установленного на автомобиле ПТРК “Корнет”, десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ», — сообщили в ведомстве.

В видеоролике показано, как военнослужащие ВДВ на багги, оснащенными переносными противотанковыми ракетными комплексами «Конкурс» и «Корнет», подъехали в вечернее время на контролируемый российскими силами левый берег Днепра и выполнили несколько выстрелов управляемыми ракетами по позиции ВСУ на правом берегу. В частности, демонстрируется полет ракет ПТРК через реку с последующим попаданием в цель. Хорошо заметна настильная корректируемая траектория боеприпасов над поверхностью реки по красному свету от трассера.

Как уточнили в Минобороны, под наблюдательный пункт оборудовали заброшенную дачу в районе Антоновского моста.

Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.

На сегодня российской считается 75% процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая город Херсон, контролируется властями в Киеве.

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