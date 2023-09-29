14:20 (мск), источник: Ведомости

В Курской области после атаки беспилотника без света остались 5000 человек

В Курской области в результате атаки беспилотника без электричества остались 5000 человек, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине

Утром беспилотник сбросил взрывные устройства на подстанцию в Беловском районе, один из трансформаторов загорелся.

«После сброса взрывных устройств с БПЛА сегодня утром в Беловском районе без электричества остались 5000 человек. На данный момент около половины потребителей подключено к резервному источнику электроснабжения. Без света еще более 2000 человек», — написал он.

Губернатор уточнил, что восстановительные работы намерены закончить до вечера. Беловская ЦРБ сейчас работает в штатом режиме, после отключения электричества сработал дизель-генератор.

Днем под обстрел попало село Гоголевка в Суджанском районе, никто не пострадал. Повреждения получило здание бывшей школы, четыре дома и ФАП, также была перебита линия электроснабжения.

Ранее Старовойт заявил, что регион был «массированно атакован» дронами ВСУ. Минобороны сообщило, что ПВО уничтожили 10 беспилотников над регионом.

В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.

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