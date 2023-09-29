Вооруженные силы России уничтожили пункт управления «Иностранного легиона»

Там пояснили, что целями ударов были склады боеприпасов, военно-технического имущества ВСУ, места подготовки диверсантов и пункты размещения военнослужащих и наемников.
«В результате ударов уничтожены: пункт управления формирования “Иностранный легион”, два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами, а также нарушены поставки вооружений иностранного производства и материально-техническое обеспечение украинских войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях», — говорится в сводке.
В военном ведомстве рассказали также о боевых действиях на разных участках фронта.
На Донецком направлении украинские войска по-прежнему пытались наступать в районах Артемовска, Авдеевки и Марьинки. За прошлую неделю подразделения Южной группировки российских войск отразили там 31 атаку.
В этих боях ВСУ потеряли более 1760 военнослужащих, 40 танков и других боевых бронированных машин, 70 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и две реактивных системы залпового огня «Град». Штурмовая авиация уничтожила два склада боеприпасов.
Для восполнения потерь после неудавшихся штурмов Клещеевки и Андреевки командование ВСУ было вынужденно перебросить с других направлений подразделения 33-й, 67-й и 110-й механизированных бригад, отметили в Минобороны.
На Запорожском направлении российские войска продолжали вести активную оборону. За неделю они отразили восемь атак 65-й механизированной и 71-й егерской бригады ВСУ в районах Вербового и Работино и нанесли поражение подразделениями 21-й, 23-й и 118-й механизированных бригад в районах Малой Токмачки, Орехова и Новоданиловки. Там потери украинской армии составили более 330 бойцов, 32 бронемашины, 38 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии.
Сейчас командование ВСУ выводит 47-ю механизированную бригаду из-под Работино в тыл, так как военнослужащие отказываются выполнять задачи из-за понесенных потерь.
На Южнодонецком направлении российские подразделения за неделю отразили четыре атаки 127-й бригады территориальной обороны в районе Приютного, авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.
За неделю украинские войска потеряли там более 750 человек, 22 бронемашины, 37 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии. В районе Марфополя уничтожены две диверсионно-разведывательные группы.
На Купянском направлении Западная группировка наносила поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Песчаного, Чернещины и Новолюбовки. На этом направлении ВСУ потеряли более 210 бойцов, пять бронемашин, 30 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожено четыре склада боеприпасов.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении силы 12-й бригады специального назначения, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ предпринимали попытки восстановить утраченные позиции в районе Торского и Серебрянского лесничества. Подразделения группировки «Центр» отразили за неделю 12 атак. Потери противника ВСУ составили более 360 военнослужащих, 20 бронемашин, 20 автомобилей и 12 орудий.
На Херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на предотвращении высадки групп диверсантов на острова и левый берег Днепра. Там пресекли деятельность трех ДРГ. За неделю уничтожено около 250 бойцов ВСУ, 16 бронемашин и 42 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражено семь орудий полевой артиллерии.
Воздушно-космические силы за неделю сбили украинский штурмовик Су-25 и два истребителя Миг-29. Еще два самолета уничтожены на аэродроме Кульбакино в Николаевской области — это Миг-29, поставленные из Польши и модернизированные для западного ракетного вооружения.
Силы ПВО в течение недели сбили вертолет Ми-8, перехватили 33 снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха», управляемую авиабомбу JDAM и четыре противорадиолокационных ракеты HARM, а также 185 беспилотников.