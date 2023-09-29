Минобороны России сообщило о перегруппировке ВСУ под Работино

Как рассказали в оборонном ведомстве, бригаду отправят в тыл. Причиной отказа воевать стали слишком высокие потери подразделения.
«Осуществляется вывод в тыловой район 47-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Работино Запорожской области в связи с отказом военнослужащих выполнять боевые задачи из-за понесенных потерь», — рассказали в Минобороны.
Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что заявления Киева о якобы прорыве российской первой линии обороны на участке Работино — Вербовое ореховского направления по факту оказались ложью. По его словам, шквальные атаки ВСУ сдерживаются и отражаются российскими военными.