16:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Минобороны России сообщило о перегруппировке ВСУ под Работино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выводят 47-ю бригаду из-под населенного пункта Работино из-за отказа воевать с российскими военными. О такой перегруппировке ВСУ сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Спецоперация на Украине

Как рассказали в оборонном ведомстве, бригаду отправят в тыл. Причиной отказа воевать стали слишком высокие потери подразделения.

«Осуществляется вывод в тыловой район 47-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Работино Запорожской области в связи с отказом военнослужащих выполнять боевые задачи из-за понесенных потерь», — рассказали в Минобороны.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что заявления Киева о якобы прорыве российской первой линии обороны на участке Работино — Вербовое ореховского направления по факту оказались ложью. По его словам, шквальные атаки ВСУ сдерживаются и отражаются российскими военными.

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