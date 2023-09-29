17:19 (мск), источник: РБК
Минобороны сообщило об уничтожении на Украине МиГ-29 из Польши
Уничтоженные самолеты были модернизированы для применения западного ракетного вооружения.
Министерство обороны России в сегодняшней сводке сообщило об уничтожении еще двух поставленных из Польши истребителей МиГ-29 на аэродроме Кульбакино в Николаевской области Украины. В военном ведомстве уточнили, что они были модернизированы для применения западного ракетного вооружения.
Ранее Минобороны сообщило о сбитом Су-25 в районе Торецкого и уничтожении двух МиГ-29 на аэродроме Долгинцево (район Кривого Рога, Днепропетровская область).
Что касается ситуации за неделю на различных направлениях, то там, по данным военного ведомства, произошли следующие изменения: