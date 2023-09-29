В США задержали подозреваемого в убийстве рэпера Тупака

Жюри штата Невада предъявило обвинение в убийстве Дуэйну Дэвису (псевдоним — Keefe D). Дэвис был задержан утром 29 сентября возле своего дома. Сейчас ему 60 лет, перед задержанием в его доме был проведен обыск — полицейские обнаружили там журналы, где фигурируют люди, которые также могут быть причастны к убийству.
Главный заместитель окружного прокурора Марк ДиДжакомо заявил, что следствие полагает, что Дэвис был тем, кто «приказал убить» Шакура, отмечает агентство.
Шакур умер 13 сентября 1996 г. В рэпера стреляли 7 сентября того же года в Лас-Вегасе, одна из пуль пробила легкое и через несколько дней 25-летний исполнитель умер в больнице. Дэвис в документальном фильме об убийстве исполнителя в 2018 г. заявлял, что находился в машине, из которой стреляли в Шакура. Однако убийцей, как говорил Дэвис, был Орландо Андерсон, которого застрелили в 1998 г.
Летом СМИ сообщали о возобновлении расследования убийства рэпера. В июне полиция провела обыск в доме возле Лас-Вегаса. При этом отмечалось, что в штате Невада нет срока давности по делам об убийствах.
Шакур считается одним из самых влиятельных американских рэп-исполнителей. Его двойной студийный альбом «All Eyez on Me», а также сборник хитов входят в список самых продаваемых альбомов в США. Рэпер находится на 86 позиции в списке 100 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.