10:20 (мск), источник: Ведомости

Минобороны: над Белгородской областью уничтожены девять снарядов РСЗО «Ураган»

Средства ПВО уничтожили девять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» над Белгородской областью ночью, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Ночью 30 сентября около 3:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня “Ураган”», — говорится в сообщении.

Снаряды были сбиты в воздухе. Последствия на земле уточняются, предварительно пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

Утром 29 сентября в небе над Белгородской областью средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа. Позднее в этот же день Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Дорогощь Грайворонского городского округа. В результате обстрела было повреждено здание школы. 28 сентября этом же округе с помощью дрона ВСУ атаковали село Новостроевка-Вторая — пострадавших не было, но взрывная волна повредила две машины.

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