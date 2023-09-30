Российские военные пресекли попытку высадки десанта ВСУ под Херсоном

«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск “Днепр” на Херсонском направлении пресечена попытка высадки противника на острове Большой Потемкин, уничтожены до 12 военнослужащих ВСУ», — уточнил собеседник агентства.
Кроме того, российские бойцы поразили в районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, два 120-миллиметровых минометных расчета вместе с боекомплектом. При этом военные уничтожили шесть боевиков ВСУ, еще трое получили ранения.
Также под Херсоном поразили пункт управления БПЛА, ликвидировав четырех украинских военнослужащих и ранив двоих.
На Каховском направлении российские бойцы уничтожили станцию радиоэлектронной разведки и расчет с четырьмя украинскими военнослужащими.
Минобороны накануне сообщило, что российские подразделения за последнюю неделю на Херсонском направлении пресекли деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ, уничтожили до 250 украинских военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, семь орудий полевой артиллерии.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность процедур голосования и продолжает ее обстреливать. Сейчас российские военные контролируют 75% территории региона, правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.