10:44 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные пресекли попытку высадки десанта ВСУ под Херсоном

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 30 сен — РИА Новости. Российские военные пресекли попытку высадки украинского десанта на остров Большой Потемкин, расположенный в устье Днепра под Херсоном, сообщил РИА Новости в субботу источник, знакомый с ситуацией.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск “Днепр” на Херсонском направлении пресечена попытка высадки противника на острове Большой Потемкин, уничтожены до 12 военнослужащих ВСУ», — уточнил собеседник агентства.

Кроме того, российские бойцы поразили в районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, два 120-миллиметровых минометных расчета вместе с боекомплектом. При этом военные уничтожили шесть боевиков ВСУ, еще трое получили ранения.

Также под Херсоном поразили пункт управления БПЛА, ликвидировав четырех украинских военнослужащих и ранив двоих.

На Каховском направлении российские бойцы уничтожили станцию радиоэлектронной разведки и расчет с четырьмя украинскими военнослужащими.

Минобороны накануне сообщило, что российские подразделения за последнюю неделю на Херсонском направлении пресекли деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ, уничтожили до 250 украинских военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, семь орудий полевой артиллерии.

Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность процедур голосования и продолжает ее обстреливать. Сейчас российские военные контролируют 75% территории региона, правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.

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