10:48 (мск), источник: Ведомости

Село Муром Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Украинские военные атаковали окраину села Муром в Белгородской области, повреждения получили три частных дома, никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Сегодня утром под артиллерийский обстрел ВСУ попала окраина села Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов посекло крыши трех частных жилых домовладений», — написал он, добавив, что на месте происшествия находятся оперативные службы, власти организовали подомовой обход.

29 сентября из-за обстрела ВСУ пострадало здание школы в селе Дорогощь Грайворонского городского округа. Гладков тогда уточнил, что пострадавших в результате атаки не было, поскольку учебный процесс в округе проходит в дистанционном формате. Осколки снарядов также повредили автомобиль и два частных жилых дома. В ночь на 30 сентября средства ПВО, по информации Минобороны, уничтожили над регионом девять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Губернатор сообщал об отсутствии пострадавших и разрушений.

В Белгородской и других приграничных областях бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Регионы регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.

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